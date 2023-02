Begegnung mit Nina Hoss Manchmal genügt ein Augenaufschlag

Wie kam die Zusammenarbeit zustande? „Mein englischer Agent rief an und sagte, Todd Field möchte mit Dir zoomen“, berichtet Hoss. „Ich war und bin ein Fan, und freute mich natürlich sehr auf unser Treffen. Dieses erste Gespräch war schon so an- und aufregend.“ Die Besetzung ist gescheit gewählt, und während der Dreharbeiten grub sich Hoss so tief in ihre Rolle, dass sie Korrekturen vorschlug. „Im Drehbuch war Sharon ursprünglich mehr passives Opfer. Ich wollte, dass sie ihr Leben mehr in die Hand nimmt. Man wird nicht einfach so Konzertmeisterin. Die beiden Frauen begegnen sich auf Augenhöhe, und darauf hatten Todd und Cate auch Lust.“