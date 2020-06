Fundstück : Unbekannte Erzählung von Hemingway entdeckt

Der großartige Text, der jetzt im US-Ostküstenmagazin „New Yorker“ erschienen ist, handelt vom Hochsee-Angeln vor Kuba. Vieles darin erinnert den Leser an „Der alte Mann und das Meer“.

Eine unbekannte Kurzgeschichte von Ernest Hemingway ist erschienen, das US-Ostküstenmagazin „New Yorker“ bringt die kleine literarische Sensation in seiner aktuellen Ausgabe. Und natürlich fühlt sich der Leser gleich an „Der alte Mann und das Meer“ erinnert, jene 1951 auf Kuba geschriebene Erzählung, die das berühmteste Werk des Nobelpreisträgers geblieben ist. Auf Kuba spielt nun auch „Pursuit Of Happiness“, und darin wird der Ich-Erzähler namens Ernest Hemingway von dem Wunsch getrieben, einen gewaltigen Marlin zu fangen. „Er sprang und sprang und sprang“, heißt es in der Kurzgeschichte über den Fisch, „und jedes Mal, wenn er ins Wasser klatschte, war es, als falle ein Pferd eine Klippe herunter“. Der Erzähler wird das Tier nicht aufs Boot hieven, das darf man verraten, aber aus anderen Gründen als im „Alten Mann und das Meer“.

Der Titel der Geschichte variiert eine Passage aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, das „Streben nach Glück“. Den Hintergrund der Erzählung bilden Proteste der Kubaner gegen das Machado-Regime, es brodelt – kaum vernehmbar zwar, aber doch spürbar. Nur auf dem Wasser ist Ruhe, das ist eine andere Welt. Der Erzähler kommt dort zu der Einsicht, dass das Streben ein Wert an sich ist, im Grunde das wahre Glück. Am Ende taucht der Marlin noch einmal auf: „We all saw him at the same time. He was very dark in the water.“