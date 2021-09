Raketenstation und Museumsinsel Neuss : Neues aus Hombroich

Neuss Christina Iglesias, Jean Fautrier, Daniel Spoerri und zahlreiche andere Künstler lassen sich derzeit im Kulturraum im Neusser Stadtteil Holzheim entdecken.

Rund drei Wochen haben die Mitarbeiter von Bildhauer Thomas Schütte gebraucht, um die Ausstellung aufzubauen. „Der längste Aufbau bisher überhaupt“, sagt Franziska von Hasselbach, eine bildende Künstlerin aus Düsseldorf. In engem Kontakt zu Iglesias hat sie die Ausstellung von Kurator Dieter Schwarz mit aufgebaut. Während in der Skulpturenhalle vor allem jene bereits verwirklichten Arbeiten der Spanierin zu sehen sind, werden im Kassenhaus der Halle vor allem Ideen präsentiert. Vorstellungen von der Brunnenbauerin in Form von Modellen, die denkbar im öffentlichen Raum zu verwirklichen wären. Eine Ausstellung nicht nur für den kunstinteressierten Besucher also, sondern auch für Vertreter von Kommunen.