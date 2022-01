Neujahrskonzert in der Tonhalle : Höhenflüge auf dem Kirmeskarussell

Disziplin auf dem Podium und im Saal: Neujahrskonzert in der Tonhalle. Foto: Susanne Diesner/Tonhalle

Das Neujahrskonzert in der Tonhalle stellte Werke von Giacomo Puccini und Leonard Bernstein in den Mittelpunkt. Dirigent Alpesh Chauhan und die Düsseldorfer Symphoniker sorgten für emotionale Stimmung.

Das Programm des Neujahrskonzerts mit den Düsseldorfer Symphonikern unter der Leitung des Principal Guest Conductors Alpesh Chauhan stand für all das, was während der Corona-Pandemie seit fast zwei Jahren nicht mehr möglich ist: ausgelassenes Feiern und Tanzen. Neben großen Hits von Leonard Bernstein erklangen aber auch noch unbekannte Töne.

Die vielleicht spannendste Entdeckung war „Masquerade“ der englischen Komponistin Anna Clyne, Jahrgang 1980. Uraufgeführt wurde das fünfminütige Orchesterstück im Jahr 2013 bei den „Proms“ in London. Das recht kurze Stück besitzt einen grandiosen Sound, und der Titel passt zur großen Vielfalt an Klangfarben und Tonartwechseln. Das Ganze erinnert aber nicht an einen zeremoniellen Maskenball, sondern an eine rasante Fahrt durch eine schillernde Fantasiewelt. Wenn die Komponistin den Orchesterapparat in ganzer Breite immer wieder einmal in Halbtonschritten abwärts sinken lässt und dabei immer wieder neue Tonarten einführt, glaubt man beim Hören den Boden unter den Füßen zu verliehen wie auf einem Kirmeskarussell, dessen Dynamik gelegentlich den freien Fall simuliert.

info Schon im Februar gibt es ein Wiedersehen Sternzeichen Die nächste Gelegenheit, den Principal Guest Conductor Alpesh Chauhan mit den Düsseldorfer Symphonikern zu erleben, ist am 4., 6. und 7. Februar. Auf dem Programm stehen Dmitri Schostakowitschs 7. Symphonie („Leningrader“) und das Cellokonzert von Henri Dutilleux. Solist ist der Cellist Johannes Moser. www.tonhalle.de

Bei der Aufführung fühlte man sich aber sicher am Bord, denn Chauhan hatte den orchestralen Jet fest im Griff. Dabei war die Bewältigung dieser Komposition aber auch des gesamten Programms keine einfache Aufgabe. Virtuoses war dabei wie die gepfefferte Ouvertüre zu Bernsteins Operette „Candide“ und das mit Orientalismen verzierte Bacchanal aus Camille Saint-Saëns‘ Oper „Samson et Dalila“, aber auch sanfte Streicheleinheiten wie das Intermezzo aus Mascagnis „Cavalleria Rusticana“. Chauhan nahm das Leichte und Gefällige ernst, vertraute überhaupt nicht auf Selbstläufer-Potenziale, sondern entlockte dem Orchester mit einem breiten Sortiment an Handzeichen und Körpersprache ein hohes Maß an Expressivität.

Die sanften Dynamik-Steigerungen bei Mascagni veranschaulichte er durch langsames Heben des Armes, während er gleichzeitig aufs Orchester zuschritt – so weit es auf dem Dirigierpodest eben ging. Gefühle entladen sich ja auch in körperlicher Bewegung, beispielsweise in amerikanischen Tänzen. Auch in diesem Genre hatten Chauhan und das Orchester allerhand zu bieten: So gelang der Rhythmus in „Danzon Nr. 2“ des mexikanischen Komponisten Arturo Márquez (geboren 1950) sehr sinnlich, geradezu erotisch. Ja, Chauhan tanzte förmlich vor, und das Orchester tanzte gleichsam mit.

Zu einem kleinen orchestralen Höhenflug führte Chauhan die Symphoniker auch im militärisch angehauchten Spitfire-Prélude mit Fuge von William Walton. Die englische Filmmusik aus den 1940er Jahren besaß feurigen Schwung und warf beim Hören das Kino im Kopf an.