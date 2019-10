Neuheiten bei der Frankfurter Buchmesse : Ko-Autor Künstliche Intelligenz

FRANKFURT Auf der Frankfurter Buchmesse werden neben 70.000 analogen Neuerscheinungen auch digitale Neuheiten vorgestellt.

Endlich gibt es auch sie: die Bestsellermaschine. Also jenen Algorithmus, der den Bucherfolg leicht macht. Das hört sich etwas dramatischer oder auch hoffnungsvoller an, als es die digitale Entwicklung derzeit hergibt. Doch das aktuelle Angebot ist weit mehr als nur Versprechen. QualiFiction heißt das Hamburger Unternehmen, das auf der Buchmesse in Frankfurt LiSA präsentiert.

Technisch gesprochen ist LiSA eine Software auf der Grundlage Künstlicher Intelligenz (KI). Wer die Abkürzung aufschlüsselt, erkennt, was dahinter steht: Mit Hilfe der „Literatur-Screening & Analytik“ werden Romane in Sekundenschnelle inhaltlich ausgewertet – mit anschließendem Feedback. Was also LiSA macht, ist eine Analyse des Themas, der Stimmung, des Stils – wie Wortarten und Satzlänge – sowie der Figuren; und schließlich ermittelt der Algorithmus das Leserpotenzial: Wie viele Leser kann das Buch erreichen? Welche Publikationsform ist die beste? Dazu spuckt das System etliche Grafiken und Kurvendiagramme aus.