Skulpturenraum Erkrather Straße : Die Scheu der jungen Künstler vor dem Handwerk

Düsseldorf Skulpturen selber zu machen, ist mit Mühe und Schmutz verbunden, und teuer ist es auch. Axel Kreiser und Andreas Techler sprechen über den künstlerischen Nachwuchs.

Kreiser (59) lernte in der Schlosserei seines Vaters, ist Meisterschüler von Tony Cragg und Metallbaumeister. Seit 2009 leitet er die Werkstatt für Metallbildnerei. Sein Problem: „Das Handwerk ist heute schlecht beleumdet. Das liegt an der Trennung zwischen dem Künstler-Professor und dem Werkmeister seit Bauhaus-Zeiten. Hinzu kommt das Problem, dass ein eigenständiger Bildhauer, der alles selber macht, nur eine kleine, überschaubare Produktion hätte, die den Kunstmarkt nicht interessiert. Berühmte Künstler haben ein großes Atelier und viel Personal. Dennoch kann der junge Mensch im Selbermachen viele Erfahrungen sammeln.“

Der Metallbildner arbeitet reduziert, benutzt schon vorhandene Rohre, die er in konvexe und konkave Teile schneidet und neu kombiniert. Er sagt: „Ich kann mit drei Instrumenten alles machen. Ich brauche ein Schweißgerät, eine Flex zum Schneiden und eine zum Schleifen. Ich schneide aus, probiere aus, schweiße mit einem Schutzgasschweißgerät zusammen. Ich muss aber vorher wissen, was ich ausschleifen kann. Zuletzt kommt Sandstrahlen und Farbe. Ich habe so lange geübt, bis ich alles kann.“ Er macht weder Bronzegüsse noch Gipse, sondern arbeitet nur in Metall.