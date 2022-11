Zufallsfund 14 Jahre nach seinem Tod Neues Soloalbum von Esbjörn Svensson

Diese Veröffentlichung ist nicht nur in der Jazzwelt eine Sensation: Das Album „HOME.S.“ versammelt neun unveröffentlichte Solostücke des Jazz-Pianisten Esbjörn Svensson. Sie zu hören ist fast zu schön, um wahr zu sein. Vor 14 Jahren starb der schwedische Musiker bei einem Tauchunfall. Er war gerade 44 Jahre alt und hatte mit seinem Esbjörn Svensson Trio (E.S.T.) den europäischen Jazz erneuert, angeschlossen an Pop-, Rock- und elektronische Musik. Natürlich kam sein Tod viel zu früh. So viel war noch zu erwarten von dieser Band, deren neue Platten immer wieder begeistert aufgenommen wurden. Solo hatte sich der Pianist sowieso kaum zu Wort gemeldet – nur hier und da mit einzelnen Stücken.