Notabu-Ensemble startet in die Saison „Na hör’n Sie mal!“

Was wäre das Düsseldorfer Musikleben ohne das Notabu-Ensemble? Die vor vier Jahrzehnten als Studenteninitiative unter dem Namen „ensemble neue musik düsseldorf“ gegründete Formation – schon damals mit Mark-Andreas Schlingensiepen am Dirigentenpult – spielte seinerzeit eine große Zahl an Uraufführungen. Seit Jahren sorgt es auch dafür, dass wichtige Stücke aus Düsseldorf, aus Deutschland und aus aller Welt erneut aufgeführt werden, und trägt damit dazu bei, dass sich ein Repertoire der neuesten Musik herausbildet.