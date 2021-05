Land plant neues Kulturgesetzbuch : Wenigstens der Mindestlohn für Künstler

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, im Landtag. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Noch ist er ein Entwurf – doch soll das neue Kulturgesetzbuch von Nordrhein-Westfalen in der Förderung von Kunst und Kultur bundesweit Pionierarbeit leisten.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

An großen Worten ist kein Mangel, wenn über das neue Kulturgesetzbuch des Landes gesprochen wird. Der Entwurf – der unter dem nicht sonderlich leichteren Namen „KulturGB NW“ firmiert – wird als „Neuland“ und „Pionierarbeit“ bezeichnet, mit dem Nordrhein-Westfalen eine Vorreiterrolle im Bund einnehmen soll. An den Worten von Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen ist nichts falsch. Denn Vergleichbares in anderen Bundesländern gibt es nicht, was auch daran liegt, dass der Föderalismus-Gedanke in der Kultur besonders ausgeprägt ist und kulturelle Förderung weiterhin vor allem in den Händen der Kommunen liegt. Das hat neben vielen Vorteilen aber auch das Handicap, dass in Zeiten klammer Stadtkassen der jeweilige Kulturetat mitunter in den Blick von Sparmaßnahmen gerät. Diese Gefahr wird nicht geringer, wenn nach der Pandemie Haushalte konsolidiert werden müssen.

Mit dem neuen Kulturgesetzbuch werden solche Einsparungen kaum abzuwenden sein. Aber es soll mit ihm eine verbindliche Grundlage geschaffen werden, auf der Kunst und Kultur nicht nur bestehen, sondern sich möglichst weiterentwickeln kann. Ein Schwerpunkt ist darum die kulturelle Bildung, was sich bemerkbar macht mit einer Förderung der Musikschulen (sieben Millionen Euro) sowie der Bibliotheken, die für jedermann zugänglich sind und gerade in den vergangenen Jahren im Sinne kultureller Freizeitstätten wachsenden Zulauf verzeichneten. Die Provenienzforschung soll gefördert werden – gerade mit Blick auf Werke, mit denen in der Nazi-Zeit gehandelt wurde oder die in kolonialer Zeit nach Deutschland kamen. Schließlich gilt ein Augenmerk den Künstlern selbst, denen in Pandemiezeiten Hilfe zugutekam: Insgesamt 195 Millionen Euro flossen zusätzlich in Stipendienprogramme, weitere 80 Millionen gingen an bedürftige Kultureinrichtungen.

Auch das Kulturgesetzbuch soll ein Schutz der Künstler werden. Neben der Forderung nach mehr Festeinstellungen an den Musikschulen werden für auftretende Künstler Honoraruntergrenzen festgelegt. Die orientieren sich am festgeschriebenen Mindestlohn, was zunächst wenig klingt, jedoch auch ein Licht auf die zum Teil finanziell desaströse Lage von Künstlern wirft, die oft ohne Honorar auftreten. Das Kulturgesetzbuch ist ein Baustein in der Aufwertung von Kultur, der sich in den Etatplanungen wiederfindet: Seit 2017 wurden die Kulturausgaben des Landes mehr als verdoppelt und liegen bei 311 Millionen Euro. Dennoch bleibt es für die NRW-Kultur insgesamt eine überschaubare Investition. Allein der Düsseldorf Kulturetat macht mit zuletzt 180 Millionen Euro mehr als Hälfte des gesamten Landesetats aus.