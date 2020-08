Zum Konzert mit neuen Einlassplänen : Mit Bordkarte in die Tonhalle

Düsseldorf Ein neues Hygiene-Konzept erlaubt nun die Besetzung des Saals mit mehr als 1000 Besuchern. Am Freitag ist Premiere.

Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei, doch in der kommenden Konzertsaison dürfen wieder viele Besucher in die Tonhalle: immerhin 1240. 1864 Plätze existieren im Mendelssohn-Saal. Dabei wird das Parkett bis auf die vorderste Reihe komplett besetzt, auf dem Rang bleibt jede zweite Reihe frei. Möglich wird die relativ hohe Besucherzahl durch ein ausgefeiltes Hygiene-Konzept. Dafür muss der Konzertbesucher ein paar Dinge beachten.

Premiere musikalischer und hygienischer Art ist am Freitag, 28. August, mit dem ersten Sternzeichen-Konzert. Am Pult steht der Dirigent David Reiland. Er ist der neue „Schumanngast“ der Düsseldorfer Symphoniker. In dieser Eigenschaft löst er den Schweizer Mario Venzago ab, der zwölf Jahre lang als Erster Gastdirigent und Schumann-Spezialist fungierte. Reiland ist als Orchesterleiter gefragt: Chefdirigent des Orchestre National de Lorraine in Metz und der Sinfonietta Lausanne sowie Erster Gastdirigent der Münchner Symphoniker.