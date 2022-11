Kulturtipps zum Wochenende : Gipfelglück zum Hören und ein Podcast mit Kalkofe und Welke

Podcasts und Hörspiele kann man in fast jeder Lebenslage hören. Eine Geschichte für Gruselfans, Anekdoten aus den Bergen und schwarzer Humor mit den Comedians Oliver Welke und Oliver Kalkofe.

Egal, ob Sie gerne draußen sind oder drinnen, aktiv oder eher gemütlich veranlagt: Podcasts und Hörspiele gehen immer. Und es gibt sie mittlerweile für tatsächlich jeden Geschmack, die Auswahl ist allerdings so enorm, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Drei ganz unterschiedliche Tipps, auf die ich beim Stöbern zufällig gestoßen und hängen geblieben bin:

Grëul Diese Hörspiel-Serie im WDR ist etwas für Fantasy-Freunde mit einem ausgeprägten Sinn fürs Gruseln. Die Geschichte spielt im Mittelalter im Zirnertal, wo die Bewohner im Dörfchen Quill ein ruhiges und friedliches Leben führen. Bis eines Tages die Tochter des Schmieds spurlos verschwindet. Anlass genug für Abt Aegidius, die uralte Schauergeschichte vom Monster Grëul hervorzukramen und die Dorfbewohner damit in Schrecken zu versetzen. Hat das Grëul die 16-Jährige in die Tiefen des Waldes verschleppt und ermordet? Es entspinnt sich eine düstere Geschichte über Macht, Intrigen und Geheimnisse. Perfekt für eine Reise. Grëul und ähnliche Gruselstücke mit Mittelalter-Flair sind zu finden in der ARD-Audiothek