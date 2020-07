Klassische Musik : Mehr Musik aus Asien für Bochum

Bochum Der 37-jährige Tung-Chieh Chuang folgt Steven Sloane nach als Generalmusikdirektor für die Bochum Symphoniker. Er will verstärkt jüngere Menschen und Menschen aus anderen Kulturen ansprechen.

Der Name seines Nachfolgers ist in der Musikwelt noch nicht allzu bekannt. Aber der 37-jährige, in Berlin lebende und in Taiwan aufgewachsene Dirigent Tung-Chieh Chuang zeigt viel versprechende Qualitäten: Er ist einerseits weltoffen und weltgewandt, freut sich andererseits auch auf das Leben in der – im Vergleich zur Metropole Berlin – doch „kleinen“ Stadt Bochum und auf die persönliche Begegnung mit ihren Bewohnern.