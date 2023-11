Kasseler Weltkunstschau bleibt in der Kritik Eklat schadet der Documenta

Nachdem sich zuvor bereits zwei Mitglieder zurückgezogen hatten, legten nun auch die verbliebenen vier ihr Mandat nieder. Simon Njami, Gong Yan, Kathrin Rhomberg und María Inés Rodríguez erklärten ihren Schritt so: „Unter dem Eindruck der Terrorattacken der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem zunehmenden Antisemitismus in Deutschland sowie den polarisierten Debatten darum ist der Arbeitsprozess der Findungskommission (...) in den vergangenen Wochen immer mehr unter Druck geraten.“