Neuer Anmelderekord Aeolus-Wettbewerb wird für Bläser immer wichtiger

(w.g.) Am 30. April war der Anmeldeschluss für den diesjährigen internationalen Aeolus-Bläserwettbewerb für die Instrumente Fagott, Flöte und Klarinette. 269 Musikerinnen und Musiker aus 37 Ländern haben sich um die Teilnahme bei dem mittlerweile weltweit renommierten Wettbewerb beworben: 113 für Fagott – ein neuer Rekord –, 81 für Flöte und 75 für Klarinette. Vom 10. bis 15.September stellen sich die Musikerinnen und Musiker einer hochkarätigen Jury in der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Am 15. September findet das Preisträgerkonzert mit den Düsseldorfer Symphoniker in der Tonhalle Düsseldorf unter der Leitung von Katharina Müllner statt. Der Deutschlandfunk überträgt den Wettbewerb am 6. Oktober als Konzertdokument der Woche.