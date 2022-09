„Quickies“ im „Kom(m)ödchen“ : Kabarett mit Körperteilen

Das Ensemble (v.l.): Maike Kühl, Martin Maier-Bode, Daniel Graf und Heiko Seidel. Foto: PST

Das Erfolgsprogramm „Quickies“ wurde an die aktuellen Verhältnisse angepasst. Premiere der neuen Fassung ist am Samstag im „Kom(m)ödchen“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claus Clemens

Neben den zahlreichen Gastauftritten von Kabarettisten hat Kom(m)ödchen-Chef Kay Lorentz in den vergangenen Jahren mit eigenen Ensemble-Programmen den Erfolg des Düsseldorfer Theaters gesichert. Nach Corona kam das Publikum schnell wieder zurück zu „Bulli“ und „Freaks“. Inzwischen locken vier verschiedene Themenabende mit ihren Geschichten in die Altstadt. Einer davon, die „Quickies“, lebt besonders von der politischen Tagesaktualität. Für Kay Lorentz ist diese Art von Kabarett eine Herzensangelegenheit: „Das Nummernkabarett ist eine konventionelle Form, die unbedingt einen Platz in unserem Haus haben muss. Vor drei Jahren haben wir die erste auf die Bühne gebracht. Voraussetzung war, dass die 15 bis 16 Nummern auch kurzfristig angepasst werden sollten. In der Folge sind von dem Anfangsprogramm nur ganz wenige Teile geblieben, alle anderen wurden durch neue, aktuellere Themen ersetzt“

Verantwortlich hierfür zeichnete immer, zusammen mit Haus-Autor Dietmar Jacobs, das Ensemble-Mitglied Martin Maier-Bode. Den stets bejubelten Schlussakkord bildete eine Nummer mir der englischen Königin, der „Queen“. Vom Brexit angewidert, entschließt diese sich, nach Deutschland auszuwandern. Dazu sang Heiko Seidel in der Rolle der Monarchin: „I will survive“

Info Weitere Vorstellungen im Oktober Premiere Die neuen „Quickies“ gibt es an diesem Samstag, 17. September, und Sonntag, 18. September. Weitere Vorstellungen sind für den 15. und 16. Oktober geplant. Gastspiele In den nächsten Monaten wird es auch Gastspiele in anderen Städten geben. Der Düsseldorfer Schwerpunkt liegt weiter auf „Bulli. Ein Sommermärchen“ und „Crash. Ein Drama in vier Fenstern“.

Die nach ihrem Tod angezeigte Pietät nahm man aktuell zum Anlass, gleich die meisten „Quickie“- Nummern durch neue zu ersetzen. „Themen für Satire gibt es ja aktuell mehr als genug“, sagt Kay Lorentz bei einer der Endproben für das neue Programm, das nun Premiere feiert: „Gasumlage, Pflegenotstand, Dauerstreit in der Koalition oder das 9-Euro-Ticket, da brodelten die Spielideen bei Martin, Maike Kühl, Daniel Graf und Heiko Seidel.“

Auch bei den letzten Proben vor der Premiere an diesem Wochenende werden ganze Programmteile auf gedankliche Logik und Wirkung überprüft. Die Nummern erhalten ihren letzten Schliff. Texte werden rhythmisiert, neu erdachter Humor vom Theaterchef mit spontanem Lachen quittiert.

Wenn Daniel Graf und Heiko Seidel dann auf der Bühne einen Tisch zum Publikum hin umkippen, soll ein Szenenbild entstehen, das man am 15. Juni 1978 zum ersten Mal im Fernsehen gesehen hat: Die „Herren im Bad“ von Loriot. Man erinnert sich: zwei offenbar gut situierte Herren mittleren Alters mit Namen Müller-Lüdenscheidt und Dr. Klöbner sitzen an entgegengesetzten Enden in einer Badewanne. Es wird Wasser, mal kalt mal warm, ein- und wieder abgelassen. Der einem Irrtum in der Zimmernummer eines Hotels geschuldete Gesprächsverlauf nimmt zunehmend absurdere Züge an. Und dennoch: Als die politische Welt noch klar zwischen rot und schwarz unterschied, hieß es: „Wissen Sie, dass viele Menschen überhaupt kein Bad besitzen? Die Antwort: „Ach, Sozi sind Sie wohl auch noch?“ Mehr Angriffslust war damals nicht gewünscht.

Der aktuelle Bezug ist klar: Die Energiekrise und eine drohende Gänsehaut in den eigenen vier Wänden. Wer da im Kom(m)ödchen zusammen baden soll, wird hier natürlich nicht verraten, nur so viel: Es sind Politiker, die mit den Begriffen Stresstest und Kernkraft aufeinander schießen wie mit Handfeuerwaffen. Da plumpst selbst das Quietsche-Entchen verschreckt vom Wannenrand. Definitiv dazu gehören zu dieser Nummer aber auch Aussprüche wie „Aber ich kann länger“ und „Die Ente bleibt draußen“, neben der noch bekannteren Interjektion „Ach“.

Erste Schwierigkeit auf der Bühne: Wie passen zwei sitzende Männer zwischen die vier Bein des gekippten Tischs? Hilft vielleicht ein Sitzkissen oder eine auf den Kopf gestellte Bierkiste? Mit viel guter Laune arrangiert man schließlich die unteren Köperteile.

Anschließend geht es um die Nacktheit männlicher Körper. Badekappen trägt man auch im „Kom(m)ödchen“, geschmacklos bunt wie bei Loriot. Im Übrigen aber sind dessen Comic-Figuren naturgemäß schamhaft, selbst wenn sie aufstehen. Ob man das auch auf der Bühne zeigen sollte, wird nicht sehr ernsthaft diskutiert. Maike Kühl, die das irrwitzige Männerbad amüsiert beobachtet, hätte nichts gegen mehr FKK, solange sie selbst nicht betroffen ist. Am Ende ist klar: Diese Nummer verspricht, ein Knaller des Abends zu werden.