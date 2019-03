Der Superstar ist zurück: Mit Lang Lang zurück in die Kindheit

Düsseldorf Der chinesische Starpianist hat nach seiner Krankheit eine neue Platte aufgenommen: „Piano Book“.

Doch dann kam eine Krankheit, die ihn zum Aufhören zwang, der linke Arm machte nicht mehr mit, so hieß es, von einer Sehnenscheidenentzündung war die Rede. Fast ein Jahr war Lang Lang vom Erdboden verschwunden, bisweilen trat er wie ein Zirkusartist als einarmiger Pianist auf, nur mit rechts natürlich. Und als er im vergangenen Jahr erstmals wieder Konzerte gab, wunderte man sich über seine defensiven Programme. Vor allem spielte er Werke, welche die linke Hand schonten. Darin konnte man einen prophylaktischen Akt der Klugheit sehen. Vielleicht hat ihm jemand gesagt: Wenn du in 30 Jahren noch spielen willst, dann gönne deiner Linken jetzt erst einmal Schonung!

Doch jetzt werden wieder alle in die Läden und ins Internet vordringen, um Lang Langs neue CD zu erwerben. Sie hat etwas Unschuldiges, etwas Kindhaftes, was auch an den schneeweißen Designer-Klamotten liegt, die er auf dem Cover trägt. Die Finger wird er sich nicht schmutzig machen. Viele Stücke stehen in C-Dur, der „weißen“ Tonart, oder haben nur wenig Vorzeichen. „Piano Book“ heißt die Scheibe, und es sind allesamt Stücke unserer pianistischen Jugend, unserer Gehversuche, des Tastens auf den Tasten. Zugleich sind es jene Kompositionen, in denen ein Eleve erstmals in die Zone des Ausdrucks vordringt.