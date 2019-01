Neue Klassik-CD: Debussys Musik für das Unaussprechliche

Paris Drei Meisterwerke des französischen Komponisten bietet das Ensemble Les Siècles unter Leitung seines Dirigenten François-Xavier Roth.

Jetzt können wir dieses Werk in einer entzückenden neuen Aufnahme mit Les Siècles unter François-Xavier Roth (bei harmonia mundi) wie einen grandiosen Entwurf begreifen, dem viele Meisterwerke folgten. Beispielsweise die drei unfassbar genialen Nocturnes, die sich auf ihre Weise der mythischen Natur nähern – in grau am Himmel hängenden Wolken, in theatralisch inszenierten Feierlichkeiten und in jenen Sirenen, die den Odysseus lockten. Les Siècles spielen mit 1001 Farben, entlocken der Musik gleichsam orientalische Reize, gliedern sie aber auch mit jener Genauigkeit, die dem Komponisten selbst vorschwebte. Dessen Prämisse für alles Komponieren und Musizieren war: Klarheit.⇥Wolfram Goertz