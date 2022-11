Neue Reihe von Bestsellerautorin Anna Ruhe Das Aroma geschriebener Worte

Ella jedenfalls muss erst mal mittels eines „Hauchs ungesagter Worte“ den Einladungstext auf die leeren Briefbögen zaubern und landet dann schnell in der Akademie, die kein ganzjähriges Internat, sondern ein Sommer- und Herbstcamp anbietet, um talentierte „Nasen“ in die Magie zu unterweisen. Die Schülerinnen und Schüler wohnen in Baumhäusern und Wohnwagen, die Akademie ist ein unterirdisches Labyrinth, das ein Eigenleben führt, weswegen es sich günstig auf das Überleben auswirkt, sich an die Hausordnung zu halten. Ella freundet sich mit Polly und Ben an, derweil eine mysteriöse Gruppe die Ausbildung der künftigen Duftapotheker verhindern will.