Uraufführung im Düsseldorfer Schauspielhaus : Walla, Walla, Woge, Woge

Düsseldorfer Schauspielhaus, Rheingold GGP Foto: Schauspielhaus/Thomas Rabsch

„Das Rheingold. Eine andere Geschichte“ feiert seine Uraufführung auf der neuen Open-Air-Bühne am Düsseldorfer Schauspielhaus. Dazu haben die Autoren Feridun Zaimoglu und Günter Senkel eine neue Fassung geschrieben.

Es ist eine große Geschichte von Zwergen und Riesen, von Siegern und Verlierern, von Liebe und Macht: das Rheingold. Aber dieser germanische Mythos ist auch tausendfach kolportiert, interpretiert und benutzt worden, weshalb der Stoff historisch nicht unbelastet ist. „Eine andere Geschichte“ will nun das Düsseldorfer Schauspielhaus erzählen. Es hat die Kieler Autoren Feridun Zaimoglu und Günter Senkel beauftragt, das Stück neu zu schreiben. Die Premiere von „Rheingold“ soll nun – aufgrund der niedrigen Corona-Zahlen in Düsseldorf – schon nächste Woche stattfinden. Sie wird am 27. Mai die Open-Air-Bühne auf dem Gustaf-Gründgens-Platz einweihen.

„Das Rheingold“ ist eigentlich eine Oper von Richard Wagner, 1869 uraufgeführt, und bildet mit den drei anderen Teilen die Tetralogie den „Ring des Nibelungen“. Nun galt es, aus dem Libretto ein eigenes Stück zu machen, wie die beiden Autoren im Gespräch erläutern. „Es ging um die Neuschreibung eines Klassikers, um die Übersetzung einer Oper für die Schauspielbühne, in die Gegenwart“, sagt Zaimoglu. Deshalb sei auch vom Original-Librettotext fast nichts übrig. Günter Senkel ergänzt schmunzelnd: „Die Auftrittsreihenfolge ist noch da - und eine Zeile des Textes. Eine der Rheintöchter sagt: Weihe, Weihe, Walla, Walla, Woge, Woge. Damit beschreibt sie das Spiel der Wellen mit Worten.“

Info Warme Kleidung und Corona-Test Aufführungen Premiere von „Das Rheingold. Eine andere Geschichte“ ist am 27. Mai um 19 Uhr. Voraufführungen: Pfingstsamstag, 22. Mai, und Pfingstmontag, 24. Mai, jeweils um 19 Uhr. Weitere Vorstellungen: 28., 29., 30. Mai sowie 3., 4., 5. und 6. Juni, jeweils 19 Uhr. Der Vorverkauf hat begonnen: www.dhaus.de Hinweise Spielstätte und Besuchertribüne sind nicht überdacht. Deshalb wetterfeste Kleidung mitbringen sowie eine FFP2-Maske und die Bescheinigung eines negativen Corona-Tests (nicht älter als 48 Stunden) oder Impfnachweise. Es gibt nun auch im Schauspielhaus ein Testzentrum. Termine unter: schnelltest.vwdd.de

Zaimoglu führt weiter aus, wie das Stück entstanden ist: „Unsere Aufgabe war es, nicht zu kopieren, nicht gegen etwas anzuschreiben. Uns ging es um ein eigenes Stück.“ Sie blieben mit ihrer Fassung zwar in Wagners magischen Welt. „Aber unser Anspruch war es, in unserer Gegenwart eine eigene Sprache zu finden.“ Den poetischen Ausdruck habe man erhalten und eine Geschichte erzählen wollen, die von Herrschaft und Unterwerfung handelt. Senkel fügt hinzu: „Wir konnten vieles neu schreiben, da die Musik in der Oper viel Raum einnimmt und die ja bei uns wegfällt.“

Regie bei „Das Rheingold. Eine andere Geschichte“ führt Roger Vontobel, für den Zaimoglu und Senkel bereits bei den Nibelungenfestspielen in Worms 2018 „Siegfrieds Erben“ verfasst haben. Vontobel wiederum hat zuletzt in Düsseldorf „Fight Club“ inszeniert. Seit der Spielzeit 2016/17 ist Vontobel dem Düsseldorfer Schauspielhaus als Hausregisseur verbunden und inszenierte hier bereits das Epos „Gilgamesh“, Euripides’ „Medea“, Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“ und Lot Vekemans’ „Momentum“.

„Mit Roger Vontobel arbeiten wir im Teamwork. Er bekommt die Vorlage, kann aber daraus machen, was er will“, sagt Zaimoglu. „Wenn wir die Bühnenfassung abgeben, beginnt eine neue Kunst. Von Originaltreue halten wir herzlich wenig.“ Und so sieht das Regiekonzept von Vontobel vor, neben dem 14-köpfigen Ensemble junge Skater und Skaterinnen zu integrieren – sehr passend zum Gründgens-Platz.

Zwei Kameras, die die Protagonisten auf der Bühne begleiten, liefern live Bilder, die auf Leinwände übertragen werden und das Spektakel so zu einem Multimedia-Ereignis auf verschiedenen Ebenen machen. „Die Skater und die Kulisse sind hierbei sicher sehr wichtig“, sagt Feridun Zaimoglu, von dem zuletzt der Roman „Die Geschichte der Frau“ bei Kiepenheuer & Witsch erschienen ist. Das Gold sei eben in ihrem Stück kein Klumpen, „sondern eine organische, bewegliche Masse“. Was hat das, was ich sehe, mit mir, mit meiner Stadt zu tun? Das hofft Zaimoglu, fragen sich die Düsseldorfer Zuschauer. Und über „Einschüchterungsarchitektur“ nachdenken, die dazu beiträgt, dass man selbst „verzwergt“, wie er es nennt, und über Prachtstraßen, die dafür sorgen, „dass man sich möglichst fremd fühlt“.