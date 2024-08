Neue Düsseldorfer Kunstkommission Wie Kunst unser Leben verbessern soll

Fabian Sokolowski wiederum möchte seine Erfahrungen, die er in den vergangenen Jahren in Hochschulpolitik und Gremienarbeit gesammelt hat, in die Arbeit der Kunstkommission einbringen. Dem Absolventen der Kunstakademie ist es wichtig, „künstlerische Positionen aller Generationen zu berücksichtigen.“ Kristine Tusiashvili verbindet ihre Leidenschaft für die Kunst mit ihrem Engagement für die Gemeinschaft. Sie ist überzeugt, dass ihre „breite künstlerische Palette und ihr Streben nach Innovation inspirieren“ werden und „frische Perspektiven“ in das Expertengremium bringen. Nicola Schrubbe hat den Blick und die Expertise der Architektin. Sie ist eine Kämpferin, die sich bereits erfolgreich für die Künstler-Initiative „Rettet den Kunstpalast, die Kunsthalle und das Kunstmuseum“ eingesetzt hat. Schrubbe kennt sich auch in der Zusammenarbeit mit Verwaltungsstrukturen aus, denn sie wurde 1998 in den Beitrat Bildende Kunst der Stadt Düsseldorf eingeladen.