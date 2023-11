Für ein junges Publikum Digitaler Eintritt in die Magie der Kunst

Auf den ersten Blick scheinen die Deutsche Oper am Rhein und das Forum Freies Theater (FFT) keine Schnittmenge zu haben. Doch das soll sich ändern. Den wichtigen Schritt in eine gemeinsame Zukunft machten die beiden Häuser am Sonntag, als sie ihre digitalen Foyers dem Publikum vorstellten.Die Idee Kulturinstitute zusammenzubringen, die sehr unterschiedliche Zielgruppen bedienen, entstand vor rund dreieinhalb Jahren und begann mit einem Anruf aus dem FFT in der Oper. Die Idee eines gemeinsamen Digitalprojekts wurde auch aus der Problematik heraus geboren, dass nach wie vor viele Kultureinrichtungen um neues Publikum kämpfen.