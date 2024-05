Bertolt Brechts Flucht aus dem finnischen Exil Als in Lappland die letzte Tür zufiel

In seinem Gedicht „An den kleinen Radioapparat" beschrieb Bertolt Brecht im finnischen Exil seine Not. Auf seiner Flucht vor den Nazis sah er fast keinen Ausweg mehr. Als Hanns Eisler die Zeilen 1942 in Hollywood vertonte, gelang ihm eine unglaubliche Pointe.

02.05.2024 , 19:00 Uhr

Bertolt Brecht im Jahr 1937 auf einem Porträt des Fotografen Fred Stein. Foto: picture alliance/Fred Stein/dpa