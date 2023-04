Unsere Buchtipps von der Messe in Leipzig Neue Bücher, die ihr Leben verändern (sollten)

Sagen wir es mal so: Bei mehr als 2082 Ausstellern aus 40 Ländern kommt auf der Leipziger Buchmesse so einiges an Literatur zusammen. Einen Überblick über etliche tausend neue Bücher hat also niemand, wohl aber persönliche „Lieblinge“. Und das wären meine: Fangen wir beim überraschenden und gleichermaßen sympathisch überraschten Leipziger Buchpreisträger 2023 an: bei Dincer Gücyeter und seinem Roman „Unser Deutschlandmärchen“ (mikrotext, 25 Euro). Darin erzählt der 44-Jährige sehr eindringlich und mit einer guten Portion Skepsis die Geschichte einer an den Niederrhein migrierten türkischen Familie. Der Theatermacher und Lyriker Gücyeter ist in Nettetal geboren, lebt auch dort und finanziert seinen Verlag bis heute als Gabelstaplerfahrer in Teilzeit. Vielleicht demnächst nicht mehr. Jedenfalls schade, wer’s nicht lesen würde.