„KölnSkulptur“ : Von Alterung und Artensterben

In der Arbeit „Old Eggs and the Catcher“ der chinesischen Künstlerin Guan Xiao geht es um Alterungsprozesse, deren Umkehrung – und Social Media. Foto: Stiftung Skulpturenpark Köln, 2020. Foto: Simon Vogel, Köln

Köln Im Skulpturenpark Köln sind neue Kunstwerke zu sehen. Sie beziehen sich auf unsere natürliche Umwelt – und weisen teilweise kritisch auf Wandlungsprozesse hin.

Die Schneise zieht sich durch den ganzen Park, quer über die Wiesen und die gepflasterten Gehwege. Manche Stellen sind steinig und erdig, andere dicht bewachsen mit Sträuchern und Unkraut. „Die Spur“ von Lois Weinberger ist bereits seit fünf Jahren im Skulpturenpark Köln zu sehen – und bildet die Grundlage für die neue, zehnte Edition der Freiluftausstellung „KölnSkulptur“.

Weinbergers Weg beherbergt mittlerweile viele Pflanzen, Insekten und sogar Kaninchen. „Die Arbeit prägt die Natürlichkeit des Parks“, sagt Tobias Berger, der Kurator der aktuellen Ausstellung. Und um die geht es auch bei den acht neuen Kunstwerken, die die Fläche zwischen Zoo, Flora und Rhein im Kölner Norden seit wenigen Tagen zieren.

Info Außerdem derzeit in Köln zu sehen „Mapping the Collection“ Das Museum Ludwig zeigt bis 11. Oktober eine Ausstellung über die 60er und 70er Jahre in den USA: indigene Selbstbestimmung, Frauenrechte und Black Power. Eintritt elf (ermäßigt 7,50) Euro. „Aufbrüche“ Kunst in Zeiten der Krise: Das Programm ist bis 17. August im Museum Kolumba zu sehen. Eintritt acht (ermäßigt fünf) Euro.

Tobias Berger selbst ist momentan nicht vor Ort, sondern per Videochat aus Hongkong zugeschaltet, wo er Chefkurator am Tai Kwun Centre of Heritage and Arts ist. Wegen Corona konnte er das letzte Mal im Dezember nach Deutschland reisen, die Ausstellung in Köln hat er aus der Ferne konzipiert – mit großer Unterstützung von Anna Czerlitzki, die „als Assistentin angefangen und als Kuratorin geendet hat“, wie es Berger beschreibt.

Bäume und Gras zeugen von einem frischen Grün, man sieht ihnen den wohltuenden Regen der vergangenen Tage an. Unter ihnen sind jedoch zwei unechte Kiefern: Sie stehen jeweils links hinter beiden Eingängen; man muss sie ein bisschen suchen und den Gehweg verlassen, damit sie vollends auf einen wirken. Nähert man sich ihnen, hört man eine Stimme, die lauter Dinge aufzählt: unveröffentlichte Bücher, ausgestorbene Sprachen, ehemalige Kolonien. „Post hoc“ von dem neuseeländischen Künstler Dane Mitchell wirft einen Blick auf Verschwundenes. Die Baumattrappen wurden in China hergestellt, wo sie normalerweise zum Verbergen von Funkmasten und Überwachungstechnologien genutzt werden.

Es gibt noch mehr Bäume, an denen etwas zu entdecken ist: Einer von ihnen steht mitten auf dem Gehweg. An dem Stamm des Baumes, der schon seit 2011 an der Stelle steht, befindet sich das kleinste Kunstwerk der aktuellen Ausstellung: eine Schnecke aus Bronze. Ayse Erkmen hat mit „Lonesome George“ die hawaiianische Baumschnecke nachgebildet, für die Wissenschaftler vierzehn Jahre vergeblich versucht hatten, eine Partnerin zu finden – Erkmens Arbeit thematisiert also wie Mitchell einen Schwund, wenn auch einen ganz anderen: das menschengemachte Verschwinden von Arten.

So einsam wie „Lonesome George“ ist auch ein junger Ginkgobaum, der Teil von Trevor Yeungs Kunstwerk ist. Doch der Künstler aus Hongkong hat ihm dabei geholfen, das Alleinsein zu überwinden: Eine Straßenlaterne, die nach Einbruch der Dunkelheit pink leuchtet, stützt den Baum – mit zwei Kordeln sind sie aneinandergebunden und stehen eher unscheinbar in einer hinteren Ecke des Parks.

Ein Höhepunkt des Besuchs ist die Rauminstallation „Schlupf“ von John Bock. Steigt man die Holztreppen in die „Grube“ hinab, ertönt immer lauter werdende, dramatische Musik. Unten wartet eine große, in die Höhe ragende Glasvitrine – in der jedoch nichts als die Hülle einer Libellen-Larve ausgestellt ist. Miniaturmäßig klein im Verhältnis zu ihrer überdimensionalen Ankündigung.

Von der Larve ist nur die Haut übrig – ähnliches hat die chinesische Künstlerin Guan Xiao erfahren, als sie einer Freundin ein rohes Ei schenkte. Ein Jahr später war nur noch die Schale übrig geblieben, der Rest hatte sich verflüchtigt. Für ihr Werk „Old Eggs and the Catcher“ hat Xiao verschieden große Eier auf der Weise angeordnet, dazwischen ein hölzernes, gelblich-weiß angestrichenes Hashtag – ein Zeichen, das sonst nur in der digitalen Welt existiert. Die Eier haben eine dicke, runzlige Haut statt einer glatten Schale. „Die Künstlerin hat das Innere nach außen gedreht und schafft mit der faltigen Haut einen Bezug zum menschlichen Alterungsprozess“, erklärt Anna Czerlitzki. Das Kunstwerk lässt viele Interpretationen zu und könnte mit den Themen Social Media und Älterwerden auch ein kritischer Kommentar zum Schönheitswahn sein. Digitale Bildwelten werden auch in Katja Novitskovas „Approximation“ mit der Wirklichkeit verbunden, Leelee Chan zeigt mit „Blindfold Receptor“ ein ganz anderes technisches Kunstwerk.

Läuft man durch den Park, stößt man immer wieder auf die Schneise von Lois Weinberger – ein menschlicher Einschnitt in die natürliche Umwelt. Die holzgeschnitzten Stühle von Mary Bauermeisters „Rübezahl“ laden zu einer kleinen Pause ein, zum Nachdenken und Diskutieren. Rübezahl ist ein Berggeist, der die Unberechenbarkeit der Natur verkörpert - und inmitten einer Pandemie daran erinnert, dass natürliche Prozesse wie Alterung, Wachstum und Sterben eben nicht komplett vom Menschen gesteuert werden können.