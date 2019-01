50 Jahre „Village Green“: Die Kinks besingen ihre Kindheit

London „Village Green“, das beste Album der britischen Band, feiert seinen 50. Geburtstag.

Jeder sollte diese Platte hören, sie macht glücklich, außerdem weiß man danach, wo Damon Albarn seine Inspiration für die beste Phase seiner Band Blur her hat. „The Kinks are the Village Green Preservation Society“ heißt das Album aus dem Jahr 1968, es ist gerade 50 Jahre alt geworden und liegt in einer digital polierten Jubiläumsausgabe vor. Und wer es noch nie gehört hat, aber eine Ahnung davon bekommen möchte, wie es in den Liedern zugeht, möge diese Zeile aus dem Titelsong lesen: „God save Strawberry jam and all the different varieties“. Jedenfalls will man danach gleich ein Tweed-Sakko kaufen gehen.