Literatur-Reihe „Frisch gepresst“ Ein schweres Buch über die Schwerindustrie

In der Reihe „Frisch gepresst“ präsentierte das Literaturbüro NRW ein voluminöses Buch von 640 Seiten, dazu mit einer Handlung, die beim Publikum zu der Frage führte: „Was ist das eigentlich, ein Roman oder ein Sachbuch?“ Es handelt sich tatsächlich um einen Roman, der allerdings bereits 1931 zum ersten Mal erschien und dem der Autor eine „Gebrauchsanweisung“ voranschickte. Darin betont er, „dass in diesem Buche nicht die Wirklichkeit von Personen oder Begebenheiten wiedergegeben ist, sondern die Wirklichkeit einer Sache und eines geistigen Zustandes dargestellt wird.“

Es ging um die „Union der festen Hand“ von Erik Reger. Was der vor beinahe 70 Jahren verstorbene Autor mit einer Gebrauchsanweisung versah, war eine teilweise spröde, insgesamt aber durchaus lesenswerte Geschichte der Schwerindustrie im Ruhrgebiet. Reger, der eigentlich Hermann Dannenberger hieß, war von 1920 bis 1927 bei Krupp als Pressereferent tätig. In seinem großen Roman hat er indes die realen Namen verschlüsselt. Aus Krupp wurde Risch-Zander, die Villa Hügel wurde zur Zanderhöhe und Essen wurde lediglich als Stadt, als „Hauptplatz des großen Kohlenreviers“ bezeichnet.

Für die Neuauflage des Romans hat der Kulturjournalist Andreas Rossmann ein Nachwort verfasst. Er war ins KAP 1 gekommen, um mit Michael Serrer, dem Leiter des Literaturbüros, über das Buch, seine wechselvolle Geschichte und das ebenso wechselvolle Leben des Autors zu sprechen. Bevor Rossmann mit längeren, sorgfältig ausgewählten Passagen in die Handlung einführte, betonte er: „Das ist kein Buch, das Denis Scheck oder Christine Westermann empfehlen würden.“ Eine der zentralen Romanepisoden handelt vom Besuch des Kaisers bei Risch-Zander, also Krupp, am 13. September 1918. Gerade als alle Honoratioren sich von der „Waffenschmiede des Reiches“ begeistert zeigten, rief der Kranführer Adam Griguszies das Wort „Hunger“ in die riesige Produktionshalle. Er brachte damit nicht nur die protokollarischen Abläufe sondern auch den vorbereiteten Redetext des Kaisers gewaltig durcheinander.

Für seine vernichtende Sektion des westdeutschen Großindustriellentums erhielt Erik Reger 1931 den Kleist-Preis, zusammen mit Ödön von Horvath. Nach dem Krieg wurde er mit Billigung der Besatzungsmächte zum Herausgeber des Berliner „Tagesspiegel“ ernannt. Zeitgleich brachte der sowjetisch kontrollierte Aufbau-Verlag eine riesige Neuauflage seines Romans heraus. Jetzt also dessen erneute Drucklegung in einer völlig anderen Zeit. Und der Titel? Die „Union der festen Hand“ sei so etwas wie eine „Industrielle Freimaurerloge“ gewesen, erläuterte Andreas Rossmann bei „Frisch gepresst“.