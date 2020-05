Großes Staraufgebot :  James Bond macht auf Miss Marple

„Knives Out“ ist ein großes Kriminalfilm-Vergnügen mit Daniel Craig als Ermittler. Die Produktion hat etwas vom Charme alter Agatha-Christie-verfilmungen. Jamie Lee Curtis, Don Johnson und Christopher Plummer sind auch dabei.

Nicht in weit, weit entfernten Galaxien ist sein „Knives Out“ angesiedelt, sondern in den klassischen Krimigefilden einer altmodischen Agatha-Christie-Verfilmung. Statt der guten, alten Miss Marple schlüpft hier Bond-Darsteller Daniel Craig in die Rolle des Privatermittlers, der mit untrüglichem kriminalistischem Geschick unter zahlreichen Verdächtigen den eigentlichen Mörder überführen muss.

Von einem unbekannten Auftraggeber wurde dieser Benoît Blanc engagiert und in das Anwesen des bekannten Krimiautoren Harlan Thrombey (Christopher Plummer) gerufen. Nach der Feier zu seinem 85.Geburtstag wurde der Hausherr in den Schlafgemächern mit durchschnittener Kehle und der Mordwaffe in der Hand aufgefunden. Am Abend zuvor ging es hoch her, denn der Patriarch hatte fast alle Familienangehörigen nacheinander in sein Arbeitszimmer zitiert, um sie mit unangenehmen Wahrheiten und den daraus erwachsenden Konsequenzen zu konfrontieren. Nahezu jeder ist verdächtig, weil alle am finanziellen Tropf des Patriarchen hängen. In den Einzelverhören zeigt sich eine große Diskrepanz zwischen den Schilderungen der Familienmitglieder und dem tatsächlichen Geschehen, das in Rückblenden vorgeführt wird.