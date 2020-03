Neue Netflix-Serie : Schwarze Magie mit Sigmund Freud

Düsseldorf Die neue Netflix-Serie ist kein braves Biopic, sondern nutzt allerhand Horror-Effekte.

Denkt man an Sigmund Freud, hat man wohl einen älteren Herrn mit grauem Vollbart und Halbglatze vor Augen. Mit diesem Bild räumt die deutsch-österreichische Netflix-Serie „Freud“ indes gründlich auf. Denn darin geht es um den jungen Freud (Robert Finster), der in den ersten Serienminuten die Taschenuhr vor dem Gesicht einer Frau pendeln lässt. Die Patientin hat die Stimme verloren, nachdem ihr Töchterchen von einer Kutsche überrollt wurde und soll nun unter Hypnose geheilt werden. Sie durchlebt die traumatische Szene erneut und als sich das Kind in der Erinnerung losreißt, entfährt ihr ein lauter Schrei. „Ausgezeichnet“, sagt der Arzt, „das ist doch schon sehr glaubwürdig“. Die Dame ist seine Haushälterin; Freud übt mit ihr eine fingierte Hypnosebehandlung, mit der er Chef und Kollegen in der Nervenheilanstalt von seiner „therapeutischen Revolution“ überzeugen will. „Wollen Sie auch etwas Kokain?“ fragt er Leonore (Brigitte Kren) und schon ist klar, dass Regisseur Marvin Kren mit seiner Serie kein braves Biopic über den Begründer der Psychoanalyse im Sinn hat.