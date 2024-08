Regisseurin Narges Kalhor zu Besuch im Metropol Poesie trifft Realität

Info

Vorführungen „Shahid“ ist im Metropol zu sehen. Tickets und Anfangszeiten unter: www.filmkunstkinos.de

Regisseurin 1984 in Teheran geboren, studierte Narges Kalhor dort Spielfilmregie, visuelle Kommunikation und war Filmeditorin in einer Werbeagentur. 2009 beantragte die Tochter des ranghöchsten Kulturberaters des damaligen iranischen Präsidenten Ahmadinehjad Asyl in Deutschland. Sie begann ein Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München u. a. bei Werner Herzog und Michael Haneke.

Übersicht Kurz- und Langfilme von Narges Kalhorg gibt es unter www.nargeskalhor.de