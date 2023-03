Nam June Paik in Dortmund Weltberühmt als schlechter Pianist, bahnbrechend als Videokünstler

Er wirkte wie die Personifikation der Sanftmut. Doch auf der Performance-Bühne konnte sich Nam June Paik in das glatte Gegenteil verwandeln. Ohne mit der Wimper zu zucken zerschmetterte der aus Korea stammende US-Künstler (1932–2006) eine Violine, malträtierte diverse andere Musikinstrumente oder zog sich aus, während er Beethovens „Mondscheinsonate“ auf dem Klavier spielte. Notgedrungen teils einarmig. In den frühen 1960er-Jahren, als Paik bei Karlheinz Stockhausen in Köln studierte, kam er in Kontakt mit der dortigen Fluxus-Szene. Rasch zählte der Musiker, Komponist, Performer und Videopionier zu den Galionsfiguren der Bewegung, die gern schockierte.