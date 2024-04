Zum Tode von Michael Verhoeven Kritischer Beobachter deutscher Geschichte

Eine der letzten großen Ehrungen, die ihm in einem langen und schaffensreichen Leben zuteilwurden, war die Verleihung des Helmut-Käutner-Preises in Düsseldorf vor zwei Jahren. Michael Verhoeven hatte Käutner, den 1908 in der heutigen Landeshauptstadt geborenen Regisseur („Des Teufels General“; „Der Hauptmann von Köpenick“), noch persönlich gekannt. Nun wurde der damals 83-jährige Verhoeven selbst für sein Lebenswerk als Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent ausgezeichnet – für den kritischen Blick, den er in all der Zeit auf die deutsche Geschichte gerichtet habe, wie Oberbürgermeister Stephan Keller seinerzeit hervorhob.