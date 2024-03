Zum Tod des Pianisten Maurizio Pollini Wie eine Welle aus Kraft und Licht

Anfangs hätte ihm die Enge des Musikbetriebs zum Verhängnis werden können. Seine Karriere begann nämlich mit dem Schulterzucken eines berühmten Pianisten, der 1960 in der Jury des Chopin-Wettbewerbs saß: „Dieser Knabe spielt besser als jeder von uns!" Der Pianist war Artur Rubinstein, und der Satz galt dem 18-jährigen Pollini. Der hatte soeben in Warschau die Konkurrenz in Grund und Boden gespielt und die Aufmerksamkeit der Spione der Schallplattengesellschaft auf sich gezogen. Sie baten den Italiener nach London, damit er mit Chopin-Platten die Welt erobere. Pollini begann die Arbeit im Studio mit feurigem Enthusiasmus. Dann erschrak er. Wollte er als reiner Chopin-Interpret, als Schmalspur-Virtuose bekannt werden? War da nicht noch vieles andere?