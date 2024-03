Zum Tod des Komponisten Aribert Reimann Meister zwischen Zartheit und Wut

In Erinnerung bleiben seine Opern, die sich tief in Vergangenheit und Mythos krümmen, vor allem „Lear“, „Troades“ oder „Medea“. Hier fand er zu Tönen der Wut, der Verzweiflung. Sie wirken umso stärker, als sie eingebettet sind in das Zarte, das Reimann so wunderbar beherrschte.