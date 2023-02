Nachruf auf den großen Theatermann Jürgen Flimm Der Entdecker der Möglichkeiten

Es war noch früh im Jahr 1990, die Straßen waren winterlich glatt, doch aus Amsterdam fuhr man in dieser Nacht maximal erwärmt heim, denn an der Nederlandse Opera hatte es einen Abend gegeben, den der Betrachter nie mehr vergessen sollte. Auf dem Programm stand Mozarts perfektes Meisterwerk, die Oper „Così fan tutte“, am Pult wirkte Nikolaus Harnoncourt, die Bühne besorgte das Ehepaar Rolf und Marianne Glittenberg – und die Inszenierung oblag Jürgen Flimm. Im Nachhinein ist schwer zu sagen, wer da wen inspiriert hat. Gewiss sprach der Komponist durch den Sachverstand des Dirigenten, gewiss war dieses naturhafte 18. Jahrhundert auf der Bühne mit Wasser und Bäumen ein Quell der Inspiration für die Regie – aber es kann auch sein, dass alle sich von Flimms Kunst animiert fühlten, diesen Mozart aus dem Geist von Marivaux zu erzählen, also aus der Beobachtung von Menschen.