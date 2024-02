Nachruf auf Seiji Ozawa Stromstöße vom Dirigentenpult

Wie so viele wollte er Pianist werden, aber dafür war Rugby nicht der richtige Sport. Bei einem Unfall mitten im Spiel brach er sich mehrere Finger, danach konnte er nur noch dirigieren. Ein Mannschaftssportler blieb er trotzdem. Er feuerte an, er gab alles, er riss die Musiker mit. Dabei war er fast filigran, im normalen Leben konnte man ihn übersehen. Wenn er am Pult stand, war er der Boss. Freundlich, doch überaus konsequent.