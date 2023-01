Nachruf auf Hans Mayer Der glückliche Galerist

Der auf keiner internationalen Messe fehlende Galerist bewegte sich auf weitgefassten Wegen, die Schmalspur war ihm verhasst. Er hörte mehr zu, als dass er auf Menschen einredete. Vielleicht war auch dies eines seiner Erfolgsgeheimnisse, denn er hörte sehr genau zu. Man wäre gerne dabei gewesen, als er sich 1969 im Januar mit Jimi Hendrix am Tag nach dessen Konzert in der Düsseldorfer Eat-Art-Kneipe von Daniel Spoerri zusammensetzte. Oder als Hans Mayer Joseph Beuys im selben Jahr fast anbetteln musste, doch bitte zur Vernissage seiner ersten Andy-Warhol-Ausstellung in Deutschland zu kommen und Warhol zu treffen. Dieses Gipfeltreffen zweier Superstars der Kunst geschah in einer Zeit, als man sich über Mayers Präsentation des Pop-Art-Künstlers aus den USA in Düsseldorf noch verständnislos amüsierte.