Nachruf Düsseldorfer Galerist Hans Strelow gestorben

Hans Strelow musste man sich als glücklichen Galeristen vorstellen. Die Welt hat er durch seine Bilder gesehen, sie waren für ihn nicht bloß Ware, sondern Fenster. Am 14. August ist Strelow, wie erst jetzt bekannt wurde, 82-jährig nach langer Krankheit gestorben. Sein strenger Blick, seine Kennerschaft, die knappe und pointierte Benennung von Meisterschaft waren sein persönliches Gütesiegel. Der Besuch einer neuen Ausstellung bei Strelow am Luegplatz in Düsseldorf-Oberkassel wurde stets mit einem Diskurs eröffnet über die Kunst. Dann blitzten die blauen Augen hinter der klassischen Hornbrille.