Der bosnische Autor war auch Träger der Heine-Ehrengabe Zum Tod des großen Erzählers Dzevad Karahasan

Überraschen konnte die Nachricht von seinem Tode kaum. Zu lange schon hatte er gegen den Krebs gekämpft. Unsere letzten Gespräche waren nur am Bildschirm möglich. Doch selbst nach solch finsteren Vorboten erschüttert der Tod von Dzevad Karahasan im Alter von 70 Jahren. Diesem großen bosnischen Erzähler und Weltbeobachter. Diesem so liebenswürdigen Menschen, der unerschütterlich an das Gute im Menschen glaubte.