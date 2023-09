Bern erwirbt Nachlass des niederrheinischen Autors Albert Vigoleis Thelen Vigoleis wandert mal wieder aus

Was es künftig also in der Alpenrepublik zu lesen und zu erforschen gibt: Mehr als 1300 Originalbriefe – viele noch unveröffentlichte darunter –, Manuskripte, sämtliche Erstausgaben, Lebensdokumente, Verlagsverträge, Urkunden, Adress­bücher und Fotos. Ein wahrer Schatz der Literatur, der aus den Privatsammlungen der Thelen-Forscher Jürgen Pütz und Leo Fiethen stammt.