Können Konzerte klimaneutral sein? Nachhaltig rocken

Der Clou der Konzerte sind hometrainerartige Fahrräder – Power Bikes –, auf denen Fans Energie fürs Konzert erstrampeln können. Und dann ist da noch der kinetische Stadionboden, der das Hüpfen des Publikums in Energie umwandelt, die wiederum in einer wiederaufladbaren Showbatterie gespeichert wird. Was wie die Lösung aller Probleme klingt, zog Kritik nach sich. Die finnische Ölgesellschaft Neste, mit der die Band kooperiert, soll laut einer Studie von Friends of the Earth große Waldflächen gerodet haben, um Palmöl zu produzieren. Die Aktion mit Coldplay diene dem Greenwashing der Firma, hieß es. Die Band erklärte, Neste habe versichert, die Biokraftstoffprodukte für die Tour ohne neue Materialien und ohne Palmöl herzustellen.