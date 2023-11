Können Konzerte klimaneutral sein? Nachhaltig rocken

Radiohead wirkten wie Eisbrecher. Seither hat sich viel getan in der Musik- und Veranstaltungsbranche, die in Deutschland der sechstgrößte Wirtschaftszweig ist. Fünf Millionen Menschen besuchen mindestens einmal im Monat ein Konzert. Die Auftritte von Billie Eilish sind inzwischen frei von Verpackungsmüll aus Plastik, was nicht leicht zu organisieren ist. Die Amerikanerin baut auch Informationsstände auf, wo man sich über Maßnahmen zum Umweltschutz informieren kann. Die Band The 1975 hat einen Öko-Berater dabei, der darauf achtet, dass das Catering regional und fair eingekauft wird. Die Gruppe lässt für jedes verkaufte Ticket einen Baum pflanzen und verkauft keine Merchandising-Artikel mehr: Wer ein T-Shirt mit The 1975-Schriftzug möchte, kann ein Second-Hand-Oberteil mitbringen und es am Rande des Konzerts bedrucken lassen.