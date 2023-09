Nach Millionendiebstahl Das sagen Museen nach dem Einbruch in Köln

Das Von-der-Heydt-Museum in Wuppertal erklärt: „Wir haben ein stehendes Sicherheitskonzept, auf das wir vertrauen können. Außerdem ist die bauliche Situation eine ganz andere als in Köln. Unser Museum ist mitten in der Innenstadt.“ Unabhängig vom Einbruch in Köln sei das Wuppertaler Museum immer wachsam: „Unser Sicherheitskonzept wird dauernd aktualisiert aufgrund von neuen Ausstellungen, Leihgeber-Vorgaben etc“, so die Stadt Wuppertal.