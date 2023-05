Das treueste Bücherregal Mein Abschied von Billy

Es muss im Sommer 1981 gewesen sein. Zwei Semester hatte ich im katholischen Studentenwohnheim an der Berrenrather Straße in Köln gewohnt, nun fand ich meine erste eigene Bleibe. Bachemer Straße 247 in Köln-Lindenthal. 23 Quadratmeter zur Miete, nach hinten raus, sogar mit Balkon. Es war beengt, aber herrlich. Ich schlief auf dem Sofa.