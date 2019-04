Figuralchor : „Im Piano müssen die S noch mehr zischen“

Nach 40 Jahren wird der Figuralchor Düsseldorf am Karfreitag sein letztes Konzert geben – mit Bachs „Johannespassion“.

Edith Ingenhoven war 1979 mit dabei, als der damals 30-jährige Jürgen Schmeer in Unterrath mit einer neu gegründeten Singgemeinschaft die Bachsche Johannespassion aufführte. Dieser Chor war aus jungen und erfahrenen Chorsängern, Studenten und Kollegen zusammengewürfelt, aber einig in der Lust zu singen, was „normale“ Chöre nicht vernünftig hinkriegen. Heute hat Frau Ingenhoven weiße Haare, wie viele im Figuralchor Düsseldorf, der seit seinem ersten Konzert so etwas wie ein Flaggschiff der landeshauptstädtischen Sängerszene geworden ist. Die freundliche alte Dame sitzt immer noch im Sopran. Nach 40 Jahren aber sind es nun die letzten Proben des Ensembles, das zum Abschied wieder die Noten der Johannespassion in Händen hält. Schmeer hört auf.