Konzert auf dem Burgplatz : Songwriter-Duo My Brother The Sea beim Düsseldorf Festival

Stefan Wehlings (l.) und Miguel Passarge sind My Brother The Sea. Foto: muisker/Nadia Wardi

Indie-Folk beim Düsseldorf Festival: Das Singer-/Songwriter-Duo My Brother The Sea tritt am Montag beim Düsseldorf Festival auf. Ihren Band-Namen haben die Musiker bei Jack Kerouac geborgt.

(RP) Der Name des Duos verrät direkt, woher die Musiker ihre Inspiration nehmen: My Brother The Sea ist der Titel eines zu Lebzeiten unveröffentlicht gebliebenen Romans von Jack Kerouac („Unterwegs“). Und Stefan Wehlings und Miguel Passarge verbeugen sich mit ihren Stücken auch vor anderen Dichtern der Beat-Generation, vor allem Ginsberg und Williams Burroughs, außerdem vor Haruki Murakami. Das Duo entwickelten sie während der Pandemie, ihre Stücke handeln denn auch von dem, was man damals am meisten vermisste: die Weite und das Reisen. Das sind mit elektrischer und akustischer Gitarre, Banjo und Piano arrangierte Indie-Folk-Erzählungen über Fernweh und Einsamkeit. Als „musikalischen Roadtrip“ bezeichnen die beiden ihre Musik selbst. Beide sind auch Musikvermittler und -ermöglicher bekannt: Wehlings leitet das Grevenbroicher Café Kultus. Miguel Passarge ist Musikchef des Kulturzentrums Zakk und Erfinder des „Lieblingsplatte“-Festivals. Am Montag, 19. September treten sie beim Düsseldorf Festival auf.