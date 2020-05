„My Boy Lollipop“ : Millie Small im Alter von 73 Jahren gestorben

London Es war der erste jamaikanische Song, der es in die britischen und amerikanischen Hitparaden schaffte: Mit „My Boy Lollipop“ wurde Millie Small in den 60ern weltberühmt. Jetzt ist sie im Alter von 73 Jahren gestorben.

Sie sei nach einer Erkrankung am Dienstag friedlich in London gestorben, teilte ihre frühere Plattenfirma Island Records am Mittwoch mit. Smalls wurde 73 Jahre alt. Zuvor hatte Island Records-Gründer Chris Blackwell der Zeitung „Jamaica Observer“ ihren Tod bestätigt. Die Sängerin hinterlässt eine Tochter.