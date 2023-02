Jubiläum an der Kaiserstraße Der Pianist Claudio Arrau kam gern vorbei

Deswegen gibt es kaum noch solche Notengeschäfte wie Fratz. „Ein amerikanischer Kunde hat uns gesagt, in ganz New York existiere nur ein einziger Laden wie dieser“, sagt Fratz. Wie lange man den Nostalgie-Gefühlen nachgeben werde, wisse man nicht so genau. Allerspätestens wenn man draufzahle, sei endgültig Schluss. Möge dies nicht so bald geschehen!