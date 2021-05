Zum 80. Geburtstag : Bob Dylan und ich

Boby Dylan wird am 24. Mai 80 Jahre alt. Foto: dpa/-

Unser Autor hat sein Idol seit 1981 mehr als 300 Mal live erlebt. Er ist ihm zu Konzerten auf der ganzen Welt hinterhergereist. Für uns schreibt er über die Faszination des Mannes, der am Montag 80 Jahre alt wird.

Von Falk Janning

Es war ein Urknall! Als mir die Musik Bob Dylans begegnete, ließ ich alles andere hinter mir zurück und blickte nur noch nach vorn – auf das Universum, das sich auftat. Seine Kunst wurde zum Soundtrack meines Lebens. Sie bekam für mich eine solche Anziehungskraft, dass ich ihn einige hundert Mal überall auf der Welt live erlebt habe. Immer wieder wurde ich an die Bühnen gezogen, weil ich mich dort der Zeit und des Ortes völlig enthoben fühlte. Die Zahl der Konzerte ist unbedeutend, es ist nur ein einziges, ein großes; der Weg, die Straße, der Moment, das Leben, die Hoffnung, die Freiheit – dieses Potenzial machte Dylan unwiderstehlich.

„Hey, Mr Tambourine Man, play a song for me/In the jingle-jangle mornin’ / I’ll come followin’ you“. Diese Zeilen waren Ende der 70er-Jahre im Englischunterricht ein erster Kontakt. Darin lag so viel Kraft, Freiheit und Impuls! Meine Mutter präsentierte mir 14-Jährigem wenig später das aktuelle Album, die Live-Doppel-LP „At Budokan“ von der Welttournee 1978. Drei Jahre später endlich mein erstes Konzerterlebnis. Ich schloss mich meinem Englischlehrer an, der den Ausflug zur Freilichtbühne der Loreley an jenem Sommerabend 1981 aber nicht annähernd so ernst nahm wie ich – und so kamen wir eine halbe Stunde zu spät. Das Erlebnis brannte sich dennoch in meine Seele. Dylan sang anders als irgendjemand vor ihm. Ich vermutete in der Stimme das Gute, Schöne und Ehrenhafte. Das war das, was zählte. Ich war überzeugt davon, dass sie aufrichtig zu mir ist.

Das Live-Erlebnis auf dem Loreley-Felsen erzeugte nachhallende Vibrationen. Ich schaffte es zu den Konzerten in Mannheim und München. Und weil ich dort dann pünktlich war, erlebte ich ihren großartigen Beginn mit „I Believe in You“. Das Bootleg mit dem Mannheim-Konzert und „I Believe in You“ wurden für meine Freundin und mich zur Hymne. Die Stimmung des Liedes auf dem etwas halligen Bootleg ist umwerfend sehnsüchtig, tränenrührend. Dylan atmet jeden Ton. Mir wurde klar, dass es in Dylans Fall eine Trennung von Livemusik und Poesie nicht geben kann, so intensiv erlebten wir das Stück, in dessen Text wir so viel hineininterpretierten. Vielleicht hatte er alles ganz anders gemeint, er hat uns aber die Freiheit zur Interpretation und für unsere Träume geschenkt. Ich bekam als 17-Jähriger eine erste Ahnung davon, dass Dylans Lieder etwas vom Blues der Straße haben, sie unterwegs gehört werden müssen.

Die 84er-Tour durch die großen Stadien war die erste, der ich dann über weite Strecken auch ins Ausland folgte. Die Musik war massentauglich, stadionrockig, aus heutiger Sicht eher langweilig. Aber ich war fasziniert von Dylans Wandlungsfähigkeit und Ausstrahlung, und davon, was er alles mit seinen Songs anstellen konnte.

Falk Janning erlebte mehr als 300 Konzerte von Bob Dylan. Foto: Falk Janning

Das Rad drehte sich immer schneller: Es gab ab 1986 kein Jahr mehr, in dem Dylan nicht unterwegs war – ganz in der Tradition seines Vorbilds Woody Guthrie. Der Madison Square Garden bebte 1986 bei „Like A Rolling Stone“. 1987 auf dem Weg durch Europa wurde der ewige Tramp von Abend zu Abend besser. Ich war auf der Suche nach den magischen Momenten, wenn seine Songs überwältigend intensiv wurden, wenn es schien, als würde er sie gerade erfinden. Die US-Tour 1988 wurde meine Lieblingstour, weil die Sicherheit der Routine ihm ebenso fremd war wie eine feste Folge von Liedern. Er präsentierte sie mit nur drei Mitspielern so herrlich roh und nackt. Ich fühlte mich auf meinem Weg von St. Louis bis Maine lebendig und der großen Wahrheit ein Stück näher, wenn ich die abenteuerlichen, provozierend krachigen und lauten Konzerte erlebte, die bis auf den Opener „Subterranean Homesick Blues“ kaum einen Fixpunkt hatten. In den Bann zogen mich die akustischen Parts: Da ließ Dylan Traditionals ganz groß aufblühen. Und vor jedem Abend das Kribbeln: Welches Kleinod packt er diesmal mit einem Timbre voller Geheimnis und Andacht aus? Ich stolperte Abend für Abend glücklich von den Spielorten zurück in die Realität. 1990 kommen mir die Tränen, als er im Grand Rex in Paris zum ersten Mal nach 24 Jahren „Visions of Johanna“ spielt.

2001 wartete ich mit meiner Freundin zwei Tage und Nächte vor dem Theater im dänischen Horsens, um zwei von 250 Tickets zu bekommen. Wer aber erwartet hatte, Dylan würde sein kleinstes Konzert seit Beginn der 60er-Jahre im Greenwich Village zu etwas Besonderem machen, der war schief gewickelt. Dylan erfüllt keine Erwartungen. Auch nicht beim Newport Folk-Festival im August 2002. Ich wollte dabei sein, wenn Dylan an den geschichtsträchtigen Ort zurückkehrt, an dem er 37 Jahre zuvor seine Gitarre an einen elektrischen Verstärker angeschlossen und den Folk-Rock begründet hatte. Das Publikum hatte damals mit Buhrufen reagiert. Diesen magischen Moment der Rückkehr wollte ich erleben, obwohl ich wusste, dass Dylan daraus keine große Sache machen würde. Und so kam es.

Bei Dylan wurden Stimme und Worte eins: Bei der „All Along The Watchtower“-Schlusszeile „And the wind began to hoooo-wl“ brach oft ein Sturm los. Seine Songs haben in Verbindung mit seiner Stimme das Potenzial zur lyrischen Verstärkung des Moments. Der Horizont, der sich auftat, wenn er das surrealistische, kafkaeske „Desolation Row“ auf die Bühne stellte, war enorm.

Dylans Songs haben eine Offenheit für alles Verrückte. Jedes Wort öffnete riesige Denkräume, barg ganze Romane. Seine Botschaften empfand ich immer so stark, weil sie nur unterschwellig politisch und zuerst menschlich sind.

Das Unkonzentrierte, das Spontane, die Schlampigkeit in den 90er- und 2000er-Jahren hatten viel Charme, auch die Ringkämpfe mit seinen ungelenken und endlosen Zwei-Ton-Soli auf der Gitarre!