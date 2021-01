Phil Collins wird 70 : Der belächelte Pop-Gigant

Für seinen Song „You’ll Be In My Heart“ zum Disney-Film „Tarzan“ gewann er den Oscar: Phil Collins. Foto: dpa/Ulrich Perrey

Obwohl er sowohl mit Genesis als auch solo jeweils mehr als 100 Millionen Platten verkaufte, wird er nicht von jedem geschätzt. Deshalb hier nun sieben Gründe, warum er einer der Größten ist.

Einige Gemeinheiten, die Phil Collins aushalten musste: Als er 2016 das Ende seines Ruhestands verkündete und wieder auf Tour ging, startete jemand eine Online-Petition: „Phil Collins muss gestoppt werden.“ Der Grund: „Es wird schon genug gelitten auf der Welt.“ Nick Hornby war ähnlich fies. In seinem Bestseller „High Fidelity“ heißt es, „mit Leuten, die Phil Collins gut finden, sollte man als vernünftiger Mensch nichts zu tun haben“. Und Bret Easton Ellis, der die Hauptfigur seines Romans „American Psycho“ zur Musik von Phil Collins und den späten Genesis morden ließ, sagte mal, nicht die Beschreibung der Grausamkeiten habe ihn beim Schreiben am meisten genervt. Sondern sich jemanden ausgedacht zu haben, der Phil Collins mag.

Phil Collins wird 70 Jahre alt, und es gibt keinen anderen Star aus dieser Liga, der derart belächelt wird. Collins gehört zu den drei Musikern, die sowohl mit einer Band als auch solo jeweils mehr als 100 Millionen Platten verkauften. Die anderen sind Paul McCartney und Michael Jackson. Trotzdem muss er Sätze wie diesen aus einer englischen Zeitung über sich lesen: „Phil Collins hat noch nicht gemerkt, dass wir seiner überdrüssig sind.“ Es ist also an der Zeit, die Verdienste des unterschätzen Pioniers aus dem Südwesten Londons aufzulisten.

Er war dabei, wenn Popkultur passierte

Der Film „A Hard Day’s Night“ von den Beatles zeigte 1964, wie eine Band von ihren Anhängern verfolgt wird und dokumentiert die Entstehung von Fankultur. Inmitten der Horde, die John, Paul, George und Ringo hinterherrennt, war auch ein 13 Jahre alter Statist namens Philip „Phil“ Collins. Sechs Jahre später spielte er die Congas auf George Harrisons Album „The Art Of Dying“. Allerdings übertrieb er es mit dem Dabeisein bisweilen. Am 13. Juli 1985 zum Beispiel. Da trat er bei „Live Aid“ zuerst in London auf und jettete dann mit der Concorde nach Philadelphia. Zwei Kontinente an einem Tag. Beide Auftritte gingen denn auch in die Hose.

Sein Einfluss ist enorm

Gerne wäre man dabei gewesen, als er 1970 in das Elternhaus von Peter Gabriel eingeladen wurde. Er sollte dort vorspielen; Genesis suchte einen „für akustische Musik empfindsamen Drummer“, wie es in der Annonce hieß. Natürlich nahmen sie ihn, Keyboarder Tony Banks hielt ihn gar für den besten Musiker in der Band. Von Led Zeppelin bis zu den Foo Fighters reicht die Schar der Kollegen, die sich auf Collins’ Art zu spielen bezogen. Die Platte „Flowers Of Romance“ der Band PIL zitiert sein Drumming. Neuerdings verneigen sich Stars aus dem HipHop vor Collins. Kanye West etwa, Nas, Alicia Keys und Pharrell Williams.

Er ist nicht festzulegen

Neben Genesis spielte er jahrelang mit der Jazz-Fusion-Band Brand X. Er produzierte Adam Ant und Frida von Abba. Er arbeitete mit Eric Clapton, Robert Plant und Tina Turner und stellte in den 1990ern eine Bigband zusammen, mit der er das tolle Album „A Hot Night In Paris“ aufnahm. Damit er so produktiv sein konnte, ließ er sich Mittelchen spritzen. Dass sie das Skelett angreifen würden, hatte man ihm nicht gesagt.

Er hat ein Herz für die Avantgarde

Manche sagen: Phil Collins hat Genesis zerstört. Richtig ist, dass er nach dem Ausstieg von Peter Gabriel zum Frontmann und Sänger der Band wurde. Eigentlich hatte er das aber nicht gewollt. Er plante, die Gruppe als Instrumentalprojekt weiterzuführen. Man entschied sich aber gemeinsam für die Popularität, zog die irren Kostüme aus und schrieb Songs statt Suiten. Mit „Invisible Touch“ erreichten sie 1986 Platz eins in den USA. Außerdem ist Phil Collins auf Alben zu hören, die zu den Urschriften von Avantgarde und Ambient zählen. Auf „Another Green World“ und „Music For Films“ von Brian Eno etwa. Und er ging mit John Cale und John Martyn ins Studio.

Er experimentierte mit Minimalismus

Apropos Avantgarde. Der „Guardian“ hat mal aufgeschlüsselt, wie viel der Elektronik-Künstler James Blake dem Werk von Phil Collins verdankt. Das für Blake typische minimalistisch Synthie- und Drum-Programming findet man nämlich schon 1981 bei Phil Collins. Man höre sich nur mal den Titel „If Leaving Me Is Easy“ an.

Er ist ein Erfinder

„In The Air Tonight“ ist das erste prominente Beispiel für einen Sound, den Phil Collins miterfunden hat. „Gated Reverb“ heißt er. Die Drums werden dadurch präsenter, kraftvoller und voluminöser. Sie bekommen einen Boost. Die derart am Mischpult veränderte Snare gehört zu den meistgesampelten und imitierten Sounds der 1980er Jahre.

Er kann Melodien schreiben

Das ist doch überhaupt sein größtes Verdienst: dass man unweigerlich mitsummt, wenn diese Lieder im Radio laufen. Dass man sie danach nicht mehr aus dem Ohr bekommt. Phil Collins hat gesundheitliche Probleme. Er hört nur noch auf einem Ohr, sein rechter Fuß ist taub, wegen eines neurologischen Leiden kann er die Trommelstöcke nicht mehr halten. Dennoch ging er auf Tour. Und wer ihn etwa in Köln 2019 erlebte, dürfte einen beeindruckenden Musiker erlebt haben. Einen Verallgemeinerer im besten Sonne, einen Massenbeschwörer, der Stimmungen erzeugen kann.