Album kommt im April : Rammstein verblüffen mit neuem Song „Zeit“

Die Band bietet im Video zu „Zeit“ gewohnt heftige Bilder. Sie muten wie ein Kommentar zur aktuellen politischen Lage an. Dennoch entfaltet das Stück eine andere Wirkung als frühere Skandal-Produktionen.

Das Lied baut sich allmählich auf, bis die Stimmung im Refrain plötzlich umschlägt, die Musik schneller wird und härter. Da sind Frauen, die Kinder auf die Welt bringen, in einer Szenerie, die an das Innere einer Sanduhr erinnert. Die Musiker fungieren als Geburtshelfer. Immer wieder taucht der Sensenmann in schwarzem Umhang auf, und in der beklemmendsten Szene steht er auf einem Feld, ein Kind rennt ihm entgegen, er schlägt es in seinen Mantel, und in der nächsten Einstellung sieht man es tot in den Armen seines Vaters ruhen. „Warmer Körper ist bald kalt / Zukunft kann man nicht beschwör’n“, singt Till Lindemann.

Rammstein haben in Russland viele Fans. Sänger Till Lindemann hatte dort Solo-Auftritte für die nächste Zeit geplant. Was manche an dieser Band stört, dass sie nämlich mit politischer Uneindeutigkeit spielt und sich nicht positioniert, kann man ihr in diesem Fall indes nicht vorwerfen. Lindemann sagte seine Konzerte ab und begründete es mit Putins Einmarsch in die Ukraine. In den vergangenen Tagen wurde er dabei gesichtet, wie er Geflüchteten am Berliner Hauptbahnhof half. Auf der Homepage der Band steht zudem eine Erklärung: „Rammstein möchten ihre Unterstützung für das ukrainische Volk zum Ausdruck bringen, das sich gegen den schockierenden Angriff der russischen Regierung wehrt“, steht unter einer ukrainischen Flagge, die mit dem Rammstein-Logo verziert wurde. „Wir empfinden in diesem Moment besondere Trauer über das Leid der Ukrainer. Uns ist die Verzweiflung bewusst, die viele russische Fans angesichts der Handlungen ihrer Regierung empfinden und wir möchten an die Menschlichkeit erinnern, die russische und ukrainische Bürger teilen.“